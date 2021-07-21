Отзовите немедленно! НПО раскритиковали проект закона «О местном самоуправлении»

Представители 50 НПО и гражданские активисты обратились к депутатам с требованием отозвать новый проект закона «О местном самоуправлении».

По их мнению, он приведет к нарушению действующей Конституции, которая установила, что местное самоуправление — это гарантированное право и реальная возможность местных сообществ самостоятельно решать вопросы местного значения в своих интересах и под свою ответственность.

«Но в законопроект включены нормы, которые права граждан реализовать не позволяют. Авторы документа сделали все, чтобы у граждан не осталось никаких механизмов участия в местном самоуправлении, кроме курултаев, действующих без устава. Причем это касается и городов и сел. На выборы мэра или главы айыл окмоту горожане влиять не могли и не могут. Теперь такими же бесправными стали и местные кенеши. Таковы нормы новой Конституции. Учитывая, что главы айыл окмоту и мэры будут назначаться государством, то эти назначения будут проведены без особого учета мнения народных избранников на местах. Например, глава айыл окмоту будет назначаться акимом, аким — кабинетом министров, кабинет министров — президентом», — пояснили критики документа.

Правозащитники отмечают, что в проекте предлагается мэра сделать не подотчетным горожанам. «Мэрии и айыл окмоту были полностью зависимы от госбюджета и работы Министерства экономики и финансов. То есть для решения локальных проблем нужно будет ждать одобрения центральной власти. Так как у местного кенеша не будет контроля за выполнением программ социально-экономического развития территории и социальной защиты населения, то и спрашивать с депутатов реализации планов никакого смысла нет. Их решения местных кенешей хотят сделать необязательными для исполнения. Зачем депутатам избираться, собираться, что-то обсуждать и принимать решения, непонятно», — возмущены представители НПО.

В своем заключении к законопроекту Союз местных самоуправлений отмечает, что в документе не нашло отражение понятие о системе органов МСУ. А понятие «местное самоуправление» не соответствует указанному в Конституции.

В законопроекте также исключили действующую норму о том, что горожане могут собираться в общественные объединения, ассоциации и союзы, хотя право на объединение гарантировано Конституцией. Гражданские активисты требуют отозвать проект закона и доработать его с учетом всех замечаний.