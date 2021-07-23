Садыр Жапаров, ставший президентом во многом благодаря своему другу Камчыбеку Ташиеву, сегодня сосредоточил всю полноту власти в своих руках. Таковы его полномочия, прописанные в новой Конституции, вступившей в силу 5 мая 2021 года.

Однако все чаще пользователи социальных сетей обсуждают вопрос о том, что между товарищами начался разлад.

Бывший министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев и вовсе заявил, что Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров не смогли поделить власть между собой.

«Если Жапаров выступает с одной позицией, то Ташиев дает пресс-конференции, как будто берет на себя полномочия президента, иногда высказывая свое мнение против позиции Жапарова», — отметил Тилек Токтогазиев.

Бывший чиновник считает, что кто-то из двоих должен уйти из политики.

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