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Власть

Кто должен покинуть большую политику — Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос

Садыр Жапаров, ставший президентом во многом благодаря своему другу Камчыбеку Ташиеву, сегодня сосредоточил всю полноту власти в своих руках. Таковы его полномочия, прописанные в новой Конституции, вступившей в силу 5 мая 2021 года.

Однако все чаще пользователи социальных сетей обсуждают вопрос о том, что между товарищами начался разлад.

Бывший министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев и вовсе заявил, что Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров не смогли поделить власть между собой.

«Если Жапаров выступает с одной позицией, то Ташиев дает пресс-конференции, как будто берет на себя полномочия президента, иногда высказывая свое мнение против позиции Жапарова», — отметил Тилек Токтогазиев.

Бывший чиновник считает, что кто-то из двоих должен уйти из политики.

24.kg решило выяснить мнение кыргызстанцев: кто должен покинуть большую политику?

Кто из двоих должен уйти из политики?

Ссылка: https://24.kg/vlast/201931/
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