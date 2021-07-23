Кыргызстан и Таджикистан заключат новые договоры для развития отношений

Власти Кыргызстана и Таджикистана заключат новые договоры для развития отношений. Об этом сообщает «Asia-Plus».

По его данным, правительство Таджикистана поручило соответствующим структурам согласовать и подписать новые документы, которые направлены на расширение двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном.

В частности, ожидается заключение соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия продукции и аккредитации. Кроме того, стороны согласуют и подпишут проект договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования. На стадии согласования и одобрения находится проект меморандумов о сотрудничестве в области ветеринарии, а также молодежной политики между соответствующими структурами двух стран.

«Заключение указанных двусторонних соглашений ожидается после одобрения проектов соответствующими структурами и определения внешнеполитическими ведомствами двух стран даты и места подписания», — отмечает издание.

Напомним, отношения между странами ухудшились после вооруженного конфликта в Баткенской области 28-30 апреля. В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.