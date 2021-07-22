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Власть

Депортация из России мигрантов. Депутат недоволен работой дипломатов Кыргызстана

Каждый день из России депортируют по 200-300 граждан Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Айбек Осмонов.

По его словам, трудовых мигрантов в России задерживают по самым разным причинам.

«Очень многих задержали. Каждый день депортируют. Мигранты жалуются, что дипломатические службы Кыргызстана не помогают и не решают их проблемы. Они нужны только, когда переводят деньги», — возмутился нардеп.

Напомним, 12 июля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. По разным подсчетам, в ней приняли участие от 180 до 200 человек. Более ста человек задержаны полицией, двое госпитализированы. В пресс-службе главного управления МВД по Москве сообщили, что участников драки оштрафуют и депортируют

Посольство Кыргызстана в России отреагировало на случившееся и призвало соотечественников не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство.

После массовой драки в Москве с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана полицейские каждый день ставят на учет десятки граждан среднеазиатских республик.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201751/
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