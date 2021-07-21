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Происшествия

Массовая драка в Москве. Всех мигрантов из Центральной Азии ставят на учет

После массовой драки в Москве с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана полицейские каждый день ставят на учет десятки граждан среднеазиатских республик. На каждый район Москвы приходится по десять задержанных в день. Об этом пишут зарубежные СМИ.

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По их данным, после громкого инцидента московская полиция решила перепроверить всех трудовых мигрантов в Москве.

Теперь любой патрульный или участковый должен обязательно ставить на учет приехавших на заработки из Центральной Азии, заодно и сверить данные — вдруг кто-то смог сбежать после инцидента в Кузьминках.

Каждый день в отделения приводят десятки мигрантов, их фотографируют, снимают отпечатки пальцев и вносят их данные в базу.

Напомним, 12 июля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. По разным подсчетам, в ней приняли участие от 180 до 200 человек. Более ста человек задержаны полицией, двое госпитализированы. В пресс-службе главного управления МВД по Москве сообщили, что участников драки оштрафуют и депортируют.

Посольство Кыргызстана в России отреагировало на случившееся и призвало соотечественников не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201581/
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