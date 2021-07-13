Драка в Москве. Посольство Кыргызстана в РФ призывает не поддаваться провокациям

Посольство Кыргызстана в России призывает граждан не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство. Об этом сообщается на официальной странице диппредставительства в соцсетях. Заявление сделано после массовой драки на юго-востоке Москвы с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана.

«В данный момент соответствующими компетентными органами РФ проводятся следственные мероприятия по выявлению виновных лиц. Представители посольства на постоянной основе оказывают юридическую и консульскую помощь кыргызстанцам, пострадавшим в массовой драке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распространяемая информация в социальных сетях о причинах возникновения конфликта на межнациональной почве не соответствует действительности.

«Посольство настоятельно призывает граждан Кыргызской Республики не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство Российской Федерации», — заключили в ведомстве.