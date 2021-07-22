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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Встреча Садыра Жапарова с депутатами. Версия пресс-службы президента

Садыр Жапаров накануне встретился с депутатами Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Уточняется, что состоялся обмен мнениями по текущим социально-экономическим и общественно-политическим вопросам, а также актуальным законопроектам, находящимся на рассмотрении парламента. 

Глава государства отметил важную роль Жогорку Кенеша в политической и общественной жизни страны.

Он подчеркнул необходимость сосредоточения всех усилий на построении эффективной системы государственного управления.

Садыр Жапаров обратил внимание на важность укрепления доверия граждан к институтам государственной власти и принципов верховенства права.

Президент отметил, что парламент наряду со всеми ветвями власти должен вести консолидированную работу по скорейшему решению различных социально-экономических вопросов, вызванных в том числе и пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее нардеп Марлен Маматалиев сообщил 24.kg,что речь шла о новой редакции закона о выборах. Депутаты не согласны с предложенным вариантом, разработанным межведомственной группой. 

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/201730/
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