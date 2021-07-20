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Власть

Таджикистан вернул этнических кыргызов в Афганистан. Комментарий МИД КР

345 этнических кыргызов возвращены из Таджикистана в уезд Вахон Афганистана, ранее сообщил пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ. Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало эту новость.

По его данным, 13 июля в МИД Таджикистана была направлена нота с просьбой оказать содействие в перемещении афганских кыргызов до контрольно-пропускного пункта на кыргызско-таджикской границе.

«Обеспокоенность и соответствующие просьбы были также озвучены в ходе многосторонних внешнеполитических мероприятий в Душанбе и Ташкенте, состоявшихся 14-16 июля. 16 июля в МИД КР состоялась встреча с послом Таджикистана, вновь была подтверждена готовность Кыргызстана принять всех афганских кыргызов и выражена просьба содействовать в их беспрепятственном перемещении из Таджикистана в Кыргызстан. Кыргызская сторона просила предоставить доступ специалистов к этническим кыргызам для проработки вопросов их эвакуации», — говорится в комментарии МИД КР.

По данным внешнеполитического ведомства, официальные обращения Кыргызстана остались без ответа, в МИД также официально не поступала от Таджикистана информация о беженцах и их возвращении в Афганистан.

14 июля стало известно, что группа этнических кыргызов из-за угрозы, исходящей от талибов, с целью сохранения жизни бежала из Афганистана на таджикскую территорию. 13 июля днем на участке сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области перешли границу 77 афганцев кыргызского происхождения, среди них 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребенок. Они жители кишлака Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Афганистана.

МИД Кыргызстана заверял, что афганских кыргызов, бежавших от талибов, планируют эвакуировать в КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201572/
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