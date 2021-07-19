Таджикистан вернул бежавших этнических кыргызов в Афганистан

345 этнических кыргызов возвращены из Таджикистана в уезд Вахон Афганистана. Об этом сообщает пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ.

Отмечается, что ранее бежавшие этнические кыргызы возвращены вместе с четырьмя тысячами голов домашнего скота после того, как «вопрос их личной безопасности был гарантирован правительством Исламской Республики Афганистан».

«В период пребывания на участках Чоштеппа и Дуютук Мургабского района афганские беженцы, согласно Конвенции ООН о статусе беженцев, были обеспечены местом для временного проживания, продовольствием, одеждой и медицинским обслуживанием», — сообщили в Пограничных войсках ГКНБ Таджикистана.

14 июля стало известно, что группа этнических кыргызов из-за угрозы, исходящей от талибов, с целью сохранения жизни бежала из Афганистана на таджикскую территорию. 13 июля днем на участке сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области перешли границу 77 афганцев кыргызского происхождения, среди них 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребенок. Они жители кишлака Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Афганистана.

МИД Кыргызстана заверял, что афганских кыргызов, бежавших от талибов, планируют эвакуировать в КР.

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела совещание по ситуации с этническими кыргызами Малого Афганского Памира, перешедшими афганско-таджикскую государственную границу и временно находящихся на территории Республики Таджикистан. В кабмине тоже обещали помочь этническим кыргызам.