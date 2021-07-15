Афганских кыргызов, бежавших от талибов, планируют эвакуировать в Кыргызстан. Об этом сообщили в МИД.

В министерстве отметили, что обратились за поддержкой в организации эвакуации в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Кроме того, ведомство направило ноту в МИД Таджикистана с просьбой оказать содействие в беспрепятственном перемещении афганских кыргызов до контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-таджикской государственной границе.

Данный вопрос находится на контроле у президента и кабинета министров. Государственным органам даны соответствующие поручения.

Афганско-таджикскую границу перешли более 300 этнических кыргызов. В Жогорку Кенеше отметили, что беженцев из Афганистана необходимо переправить в Кыргызстан.