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Власть

Кош келиниздер! Садыр Жапаров зовет всех отдыхать на Иссык-Куле

Президент Кыргызстана находится на Иссык-Куле, очевидно, в связи с длинными выходными по случаю предстоящего завтра Курман айта. Садыр Жапаров разместил пост в своем Telegram-канале и пригласил всех приехать на побережье отдохнуть.

«Иссык-Куль. Почти одновременно здесь можно застать четыре времени года. Зиму, осень, весну и лето. Сегодня 19 июля 2021 года. Приезжайте отдыхать на Иссык-Куль со всего мира. Июнь, июль, август — благоприятное время для летнего отдыха. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март — время для горнолыжного туризма в городе Караколе. Добро пожаловать!» — написал Садыр Жапаров.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Садыр Жапаров на городском пляже Чолпон-Аты

Ранее в социальных сетях разместили фото, где президент страны вышел на городской пляж города Чолпон-Аты. Он фотографировался со всеми желающими.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201557/
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