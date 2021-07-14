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Власть

Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные

Рабочий день 19 июля 2021 года переносится на выходной день 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

«Решение принято в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели. Руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, рекомендовано перенести рабочий день», — заметили в пресс-службе.

Отметим, что 20 июля, во вторник, в республике будет отмечаться Курман айт. Таким образом, граждане страны смогут отдохнуть с 17 по 20 июля.

Ранее в кабмине говорили, что длинных выходных из-за празднования Курман айта не будет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201149/
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