21:35
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторного пересчета голосов в Токмаке не будет

Повторного пересчета голосов в Токмаке не будет. Так решила ЦИК.

Таким образом, жалоба партий «Бирге-Вместе», «Эл биримдиги» и «Патриот Ынтымагы» удовлетворена. Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отметила, что при принятии решения Токмакской ТИК о повторном пересчете голосов по заявлению партий «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар» была нарушена процедура. Не были заслушаны представители всех партий, участвующих в повторных выборах в Токмаке 11 июля, председатели 20 токмакских УИК и наблюдатели.

«Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар» также не представили доказательства, что ручного подсчета не было ни на одном участке и что имелось расхождение по действительным бюллетеням. Однако ранее ТИК Токмака протоколы УИК утвердила. «Итоги ручного подсчета и данные АСУ в 99 процентах всегда идентичны. Это хорошо, что у нас есть такой электронный ориентир, что позволяет обеспечить прозрачность выборов», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201530/
просмотров: 56
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Работникам МТУ запрещается агитировать
Выборы в Жогорку Кенеш состоятся 31 октября. Так гласит закон
Итоги повторных выборов. Уроки остались невыученными
Кандидата-одномандатника может выдвигать как партия, так и собрание избирателей
Выборы-2021. Для кандидатов-одномандатников также проведут жеребьевку
Депутат предложил ограничить количество мандатов партии, победившей на выборах
Одномандатные или партийные. Отказаться от смешанной системы предлагают в ЖК
Это политическая катастрофа. В ЖК требуют снять закон о выборах с повестки дня
На участке № 1141 в Бишкеке итоги повторных выборов отменены
В парламенте спорят, кто виноват в политическом кризисе: ЦИК или партии
Популярные новости
Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные
Инцидент в&nbsp;&laquo;Манасе&raquo;. Депутата Дастана Бекешева пытались не&nbsp;выпустить из&nbsp;страны Инцидент в «Манасе». Депутата Дастана Бекешева пытались не выпустить из страны
Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от&nbsp;должности Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от должности
Я&nbsp;обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в&nbsp;родном селе мечеть Я обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в родном селе мечеть
Бизнес
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
18 июля, воскресенье
21:29
Повторного пересчета голосов в Токмаке не будет Повторного пересчета голосов в Токмаке не будет
21:01
В Лейлекском районе опрокинулся грузовик, который вез в Таджикистан контрабанду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 июля: днем будет жарко
19:41
Вход на городской пляж Чолпон-Аты сделали платным. Насколько это законно?
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, спектакль и благотворительная ярмарка