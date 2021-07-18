Повторного пересчета голосов в Токмаке не будет. Так решила ЦИК.

Таким образом, жалоба партий «Бирге-Вместе», «Эл биримдиги» и «Патриот Ынтымагы» удовлетворена. Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отметила, что при принятии решения Токмакской ТИК о повторном пересчете голосов по заявлению партий «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар» была нарушена процедура. Не были заслушаны представители всех партий, участвующих в повторных выборах в Токмаке 11 июля, председатели 20 токмакских УИК и наблюдатели.

«Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар» также не представили доказательства, что ручного подсчета не было ни на одном участке и что имелось расхождение по действительным бюллетеням. Однако ранее ТИК Токмака протоколы УИК утвердила. «Итоги ручного подсчета и данные АСУ в 99 процентах всегда идентичны. Это хорошо, что у нас есть такой электронный ориентир, что позволяет обеспечить прозрачность выборов», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.