Три политические партии выразили несогласие с пересчетом голосов в Токмаке

Три политические партии обжаловали в ЦИК решение Токмакской ТИК о проведении повторного подсчета голосов на всех избирательных участках города. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

«В своей жалобе представители политических партий просят отменить решения Токмакской ТИК, считая его необоснованным и принятым в интересах заявителей — политических партий «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар». Как указывается в жалобе, Токмакская ТИК при принятии решения не выяснила должным образом основания и доказательства требований заявителей о пересчете, не пригласила и не заслушала наблюдателей, представителей партий и других участников выборного процесса», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее в ЦИК поступило решение территориальной избирательной комиссии о пересчете голосов на всех УИК Токмака. Соответствующее заявление в ТИК подали политические партии «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар». ЦИК рассмотрит жалобу на это решение.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.