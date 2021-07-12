16:04
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Общество

Празднование Курман айта. Будут ли переносить выходной, рассказали в кабмине

Длинных выходных из-за празднования Курман айта не будет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Напомним, Духовное управление мусульман назначило датой праздника 20 июля. День приходится на вторник. Раньше практиковался перенос рабочих дней на выходные для рационального распределения рабочего времени.

«В этом году переносить дни не будут. Понедельник, 19 июля, остается рабочим днем. Выходным будет только сам день Курман айта — 20 июля», — рассказали в правительстве.

Отметим также, что по Трудовому кодексу 19 июля считается предпраздничным днем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200812/
просмотров: 546
Версия для печати
Материалы по теме
Курман айт 20-июлда өтөт
ДУМК определилось с датой Курман айта
В июле кыргызстанцев ждет дополнительный выходной
Стала известна предварительная дата Курман айта
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт
Завтра выходной день. Но общественный транспорт в Бишкеке будет работать
Почему не надо широко праздновать Курман айт, жителям разъясняют чиновники Оша
ДУМК отменило молитву на площади в честь Курман айта
ДУМК назвало дату Курман айта
Тажикстанда Курман айтта кең дастаркон жайгандарга айыппул салынат
Популярные новости
Неделя-24. Как &laquo;нашли&raquo; Орхана Инанды и&nbsp;угрозы Камчыбека Ташиева Неделя-24. Как «нашли» Орхана Инанды и угрозы Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и&nbsp;нес службу на&nbsp;личном авто В Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и нес службу на личном авто
ДУМК определилось с&nbsp;датой Курман айта ДУМК определилось с датой Курман айта
Талибы подняли свой флаг на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Талибы подняли свой флаг на границе с Таджикистаном
Бизнес
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
12 июля, понедельник
15:52
После вакцины примем аконит? Депутаты упрекнули главу Минздрава за недоработки После вакцины примем аконит? Депутаты упрекнули главу М...
15:45
Скандал в ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо
15:44
Празднование Курман айта. Будут ли переносить выходной, рассказали в кабмине
15:40
В августе в Кыргызстан прибудет вакцина AstraZeneca и еще одна партия Sinopharm
15:38
В прививочных пунктах очереди. Кыргызстанцы охотно идут на вакцинацию