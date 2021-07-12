Празднование Курман айта. Будут ли переносить выходной, рассказали в кабмине

Длинных выходных из-за празднования Курман айта не будет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Напомним, Духовное управление мусульман назначило датой праздника 20 июля. День приходится на вторник. Раньше практиковался перенос рабочих дней на выходные для рационального распределения рабочего времени.

«В этом году переносить дни не будут. Понедельник, 19 июля, остается рабочим днем. Выходным будет только сам день Курман айта — 20 июля», — рассказали в правительстве.

Отметим также, что по Трудовому кодексу 19 июля считается предпраздничным днем.