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Власть
Сюжет: COVID-19

Обсервацию на «Ганси» открывать не будут. Глава Минздрава объяснил почему

Министерство здравоохранения и социального развития не поддерживает предложение об открытии обсервации «Семетей» в аэропорту «Манас». Об этом на заседании парламента сообщил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, эта обсервация не отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам.

«Я посетил обсервацию, там нет условий. Зимой нет отопления, она не отвечает санитарным нормам. Если даже откроем, мало кто согласится туда ехать. Я считаю, что не нужно было открывать обсервацию на «Ганси». В прошлом году она стала причиной высокой смертности», — сказал чиновник.

Депутат Улукбек Ормонов напомнил, что на обсервацию на территории бывшей военной базы «Ганси» потрачено из бюджета много средств.

Обсервация «Семетей» была открыта летом 2020-го для разгрузки больниц в Бишкеке. Расположенная там реанимация была рассчитана на 112 мест. В пик распространения коронавируса в «черном июле» больше всего зараженных коронавирусом находилось в этой обсервации. Такие данные приводил тогда глава правительства Кубатбек Боронов. На бывшей авиабазе тогда открыли 1 тысячу 715 мест и установили современное оборудование. Где сейчас это оборудование, неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201104/
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