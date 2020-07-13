Больше всего зараженных коронавирусом находится в обсервации «Семетей»

Премьер-министр Кубатбек Боронов провел выездное совещание и ознакомился с работой обсервации «Семетей» на территории бывшей авиабазы «Ганси». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

«Сегодня во многих медицинских учреждениях, где принимают больных с подозрением на COVID-19, не могут принять пациентов с тяжелой формой болезни. К тому же самое большое количество людей сейчас находится именно в обсервации «Семетей». Это более 600 человек. Поэтому на территории обсервации развернуто отделение реанимации. Сюда будут привозить больных как с города Бишкека, так и с Чуйской области», — рассказал Кубатбек Боронов.

Главный реаниматолог Жамиля Чынгышова сообщила, что реанимация рассчитана на 50 мест.

«В четыре смены работают около 40 врачей-реаниматологов, а также клинические ординаторы. Реанимационный блок оснащен всем необходимым оборудованием. Для обеспечения граждан кислородом здесь установлены жидкие кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ. Реанимация — это место, где без потерь не обойтись, так как сюда поступают тяжелобольные. Медицинский персонал приложит все усилия для того, чтобы спасти людям жизнь», — отметила реаниматолог Жамиля Чынгышова.

Глава правительства подчеркнул, что в случае необходимости будут привлечены дополнительные силы.