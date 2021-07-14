Как изменится состав Ошского горкенеша по итогам повторных выборов

По итогам повторных выборов в Ошский городской кенеш проходят четыре партии. Пока проигравшие политобъединения требуют отмены итогов голосования, дата-отдел 24.kg изучил списки партий и составил портрет типичного депутата южной столицы.

Спойлер: выводов из прошлого голосования партии не сделали. Среднестатистический депутат остается таким же, как и весной.

Кенеш будет новым

Из действующих депутатов Ошского городского кенеша почти половина участвовали в повторных выборах. Во время предвыборной гонки казалось, что особых изменений по числу депутатов ждать не стоит. Но итоги голосования изменили расклад.

Всего шесть действующих депутатов Ошского городского кенеша вновь получат мандаты.

Всего баллотировалось во время повторных выборов 20 кандидатов с мандатами. В апреле в горкенеш хотели вернуться такое же количество. Но из тех, кто замечен в июльской кампании, в прошлый раз шестеро не участвовали в гонке.

Проходящие в Ошский кенеш повторно депутаты в равном количестве представлены в списках «Ата Журт Кыргызстана», «Биздин Кыргызстана» и «Бир Бола».

«Улуттар биримдиги» — единственная партия, в чьих рядах нет представителей фракций. Отметим, что и по итогам апрельских выборов именно в этом политобъединении не было ни одного действующего депутата.

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Для двух депутатов это уже третья кампания подряд. Но если Эсенбек Арзиев каждый раз шел с «Бир Болом», от которого и сейчас в горкенеше, то его коллега Абдисаит Каримбеков в этот раз сменил знамена. В новый состав он избирался от «Биздин Кыргызстана». Весной и прошлой осенью он был вместе с «Бир Болом».

В горкенеше Оша Абдисаит Каримбеков входит в состав фракции «Онугуу-Прогресс».

Жыргалбек Тажыбаев и Бекболот Арзибаев дважды в этом году участвовали в выборах в местный кенеш. Оба раза шли по списку партии «Ата Журт Кыргызстан».

От этой партии в Ошский городской кенеш проходит депутат Джалал-Абадского горкенеша Замирбек Толубаев.

Депутат Шайырбек Нуранов весной пытался остаться в Ошском горкенеше с «Ишенимом», но на повторные выборы пошел уже с «Биздин Кыргызстаном», и не прогадал. Если ситуация не изменится, он останется депутатствовать.

А депутат Айгуль Салиева из фракции СДПК пропустила две предыдущие кампании. Но в этот раз решила участвовать. Она попадает в горкенеш по списку «Бир Бола».

Нужны люди постарше

Как и в Бишкеке, в южной столице для молодежи места практически нет. Наш анализ показал, что потенциальный депутат здесь будет старше, чем кандидаты.

Средний возраст будущего депутата Ошского горкенеша — 41 год.

По итогам апрельских выборов ситуация была такой же. При этом самому молодому депутату сейчас 26 лет. Это Улан Каналиев из партии «Биздин Кыргызстан». К слову, в этой партии самые «молодые» депутаты — им по 36 лет. В Бишкеке самому молодому потенциальному депутату 23 года.

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А вот самому взрослому депутату Ошского горкенеша 63 года. Это Хашим Ахматжанов из «Улуттар биримдиги». Интересно, что и по итогам апрельской кампании он был самым возрастным. Тогда компанию ему составлял Хасан Ахмедов, который в этот раз в депутаты не попадает. «Улуттар биримдиги» будет в местном парламенте южной столицы самой возрастной партией — ее типичным депутатам по 50 лет.

Женщин больше, чем в Бишкеке

Женщин в Ошском городском кенеше будет на одну больше, чем в столичном — 14 (или 31 процент). Хотя баллотировалось меньше — 36 процентов, или 246 кандидатов. В Бишкеке их было 39 процентов (489 человек).

В Оше — что в апреле, что сейчас — ни одна из партий не поставила женщину во главе своего списка. При этом меньше всего депутаток будет у «Бир Бола» и «Улуттар биримдиги» — только четверть от общего состава.

Треть депутатов безработные

В Оше среди будущих депутатов людей, которые официально нигде не работают, оказалось больше, чем в столице. Таких почти треть депутатов — 13 из 45 человек. В Бишкеке количество депутатов без работы меньше — пятая часть (20 процентов, или 9 человек).

Еще 16 человек числятся директорами частных компаний или владельцами собственного бизнеса.

Кроме того, среди будущих депутатов будут сотрудники муниципальных предприятий и сферы образования. Отметим, что по итогам апрельского голосования учителей не было. Число бизнесменов и частников осталось прежним.

В депутаты только с дипломом

Анализ показывает, что у девяти из десяти депутатов есть высшее образование. Только у четверых среднее образование. Таких депутатов в Оше на одного больше, чем в столице.

Ошский городской кенеш будет представлен только двумя этносами: кыргызами (84 процента) и узбеками.

В Бишкеке в горкенеше будут представители четырех национальностей. При этом у партии «Биздин Кыргызстан» в списке только кыргызы.

Анализ показал, что типичный городской депутат будет не таким, каким представлялся перед выборами. Он будет немного старше, с собственным делом или стабильным местом работы.

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Настораживает тот факт, что из года в год партии не меняют свои предпочтения. Во время предвыборной гонки они много говорят о поддержке молодежи и женщин. Но результаты голосования и анализ списков говорят об обратном. Зрелые мужчины с деньгами не пустят к власти ни молодых кандидатов, ни женщин. Последние пока попадают в кенеш в основном благодаря установленной законом гендерной квоте.

Итоги выборов должны озвучить до 24 июля. После этого дня станет понятно, действительно ли состав Ошского городского кенеша будет таким, как есть сейчас. Ведь для анализа мы использовали предвыборные списки. На деле партийные боссы могут поменять свои фамилии, и депутатские значки получат те, кто принес больше голосов своей партии.