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Власть

Инцидент в «Манасе». Депутата Дастана Бекешева пытались не выпустить из страны

Депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева не выпустили из Кыргызстана. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня он должен был вылететь в командировку из международного аэропорта «Манас», но на регистрации ему вернули паспорт.

«Я должен был вылететь в командировку. Но, к сожалению, на меня выставили флажки. Не знаю, зачем эта власть так делает. Это вообще незаконно. Какое-то бандитское государство у нас», — возмутился Дастан Бекешев.

В Погранслужбе ГКНБ 24.kg пояснили, что таково распоряжение компетентных органов. На каком основании, в ведомстве не пояснили.

Дастан Бекешев позже сообщил, что инцидент урегулирован, после проверки и уточнения его выпустили из страны. Он намерен по возвращении разобраться, по какой причине и кто выставил на госгранице флажки.

«Я не совершал никакого преступления. Мне взяли и создали столько проблем», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201039/
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