Мы вас услышали. Генпрокурор и бизнес-омбудсмен повздорили из-за кодексов

Генпрокурор Курманкул Зулушев посоветовал бизнес-омбудсмену Робину Орд-Смиту тщательно изучить проекты предлагаемых кодексов, прежде чем давать замечания по ним. Об этом он заявил на парламентских слушаниях по обсуждению проектов Уголовного кодекса и Кодекса о нарушениях против порядка управления.

Отметим, ранее Робин Орд-Смит заявил, что бизнес-сообщество опасается: если примут проект УК КР в предложенной форме, президентские указы относительно поддержки предпринимательства могут быть не выполнены. «У меня и моих коллег возникает ощущение, что давление на них будет продолжаться, и даже расти», — сказал Робин Орд-Смит.

В свою очередь генпрокурор поблагодарил бизнес-омбудсмена за поддержку и назвал политическим его заявление, с чем Робин Орд-Смит не согласился.

«Вы сделали политическое заявление. Я должен ответить. Если специалисты рядом с вами полностью прочли и объяснили вам, то проекты предлагаемых кодексов по сравнению с действующими со всех сторон гуманизированы. Вы сказали, что у бизнес-сообщества есть опасения, что эта редакция пройдет. Я бы попросил уважаемых участников слушаний, не пугайте бизнес-сообщество. Эти кодексы написаны при поддержке политики президента. В рамках поручений президента в Генпрокуратуре создано управление по защите инвесторов, скоро пройдет круглый стол, пригласим бизнес-омбудсмена и со всеми ассоциациями обсудим. Сейчас, если правоохранительные органы будут незаконно проверять, мы возбуждаем уголовные дела, и идет следствие», — сказал Курманкул Зулушев.

Он подчеркнул, что разработанные кодексы направлены на поддержку политики президента.

«Я бы вас попросил изучить тщательно кодексы, три месяца шло обсуждение, рабочая экспертная группа вас не ограничивала, вам надо было прийти и разъяснить. Сейчас даете замечания, хотя еще не поздно, мы вместе с комитетом рассмотрим», — сказал генпрокурор.

При этом Робин Орд-Смит отметил, что институт бизнес-омбудсмена не является политическим органом. Он независим.

«Причина, почему мы не участвовали ранее в рабочей группе, проста — мы не были приглашены. Хотел бы сказать, что мы находимся здесь, чтобы помочь, чтобы сотрудничать и содействовать, несмотря на то, что ранее не участвовали в рабочей группе, мы продолжаем вносить свои рекомендации. Моя работа — это предоставление рекомендаций, чем я и занимаюсь, и поэтому мы готовы с вами в этой части сотрудничать. И никакой здесь политической подоплеки нет», — парировал бизнес-омбудсмен.

Курманкул Зулушев не оставил заявление без ответа. Он ответил: хоть и институт бизнес-омбудсмена — не политический орган, он имеет свой статус и место в обществе.

«Благодарен вашей поддержке кодексов, каждое ваше предложение рабочая группа изучает и обсуждает», — заключил Курманкул Зулушев.