Если принять предложенный проект Уголовного кодекса, давление на бизнес усилится

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит опасается — если принять проект Уголовного кодекса в предложенном виде, давление на предпринимателей усилится. Об этом он заявил на парламентских слушаниях по обсуждению проектов УК и Кодекса о нарушениях против порядка управления.

«Если примут проект УК КР в предложенной форме, у бизнес-сообщества возникнет опасение, что президентские указы относительно поддержки предпринимательства могут быть не выполнены. У меня и моих коллег возникает ощущение, что давление на них будет продолжаться, и даже расти», — сказал Робин Орд-Смит.