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Общество

Если принять предложенный проект Уголовного кодекса, давление на бизнес усилится

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит опасается — если принять проект Уголовного кодекса в предложенном виде, давление на предпринимателей усилится. Об этом он заявил на парламентских слушаниях по обсуждению проектов УК и Кодекса о нарушениях против порядка управления.
 
«Если примут проект УК КР в предложенной форме, у бизнес-сообщества возникнет опасение, что президентские указы относительно поддержки предпринимательства могут быть не выполнены. У меня и моих коллег возникает ощущение, что давление на них будет продолжаться, и даже расти», — сказал Робин Орд-Смит.

В связи с этим бизнес-омбудсмен считает, что предпринимательская деятельность должна быть декриминализована.

«Поэтому мы готовы сотрудничать по всем вопросам, чтобы обеспечить совершенствование и улучшение проекта УК КР для восстановления бизнеса в Кыргызстане», — заключил Робин Орд-Смит.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200936/
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