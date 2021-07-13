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Власть

Курманкул Зулушев: Уголовный кодекс мешает работе правоохранительной системы

Существующие кодексы мешают работе правоохранительной и судебной систем, их необходимо было переписать. Об этом генпрокурор Курманкул Зулушев заявил на парламентских слушаниях по обсуждению проектов Уголовного кодекса КР, Кодекса КР о нарушениях.

«Полгода назад мы провели обширное обсуждение по кодексам, принятым 1 января 2019 года. Там участвовали представители правоохранительной и судебной систем, адвокатуры, гражданского общества и авторы прежнего законодательства. Все пришли к единому мнению, что нынешние кодексы создают много проблем для судебной и правоохранительной систем, мешают их работе. Поэтому было решено, что кодексы необходимо переписать. По Конституции Генпрокуратуре дано право инициативы законопроектов. Поэтому мы взялись за написание нового проекта кодексов», — сказал Курманкул Зулушев.

Отметим, разработанный законопроект Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов 7 мая вынесен на сайт Жогорку Кенеша для общественного обсуждения. Через месяц он поступил в парламент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200909/
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Курманкул Зулушев: Уголовный кодекс мешает работе правоохранительной системы