Кыялбек Мукашев: Китай настаивает на вакцинации 70 процентов населения

«Китай во время переговоров ставит вопрос доведения уровня вакцинации населения Кыргызстана до 70 процентов», — заявил сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыялбек Мукашев.

На заседании депутаты вновь подняли вопрос сокращения объемов перевозки грузов из КНР. Чиновник признался, что в день через посты проходит только 30-35 машин.

«Да, это мало. А причина в том, что в переговорах с Китаем ставят вопрос вакцинации нашего населения», — отметил Кыялбек Мукашев.

Напомним, накануне в Бишкек доставили 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm из Китая. Ее распределят по всем регионам республики.