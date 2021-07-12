Новая партия вакцины от COVID-19. Как распределили 1,2 миллиона доз по регионам

Прибывшую накануне китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm распределят по областям с соблюдением всех норм и требований холодовой цепи. Об этом сообщает республиканский штаб.

Согласно решению чиновников, Бишкек получит 240 тысяч доз, Ош — 110 тысяч. По регионам вакцину распределили так:

Для массовой иммунизации населения против COVID-19 в Кыргызстане развернули дополнительные временные прививочные пункты в торгово-развлекательных центрах, общеобразовательных учреждениях, спорткомплексах и других объектах. Всего временных прививочных пунктов более 800. Привлечены волонтеры Красного Полумесяца.

Всего поступило 1,25 миллиона доз вакцины. Их используют в качестве первой дозы. Ко времени получения второй дозы чиновники обещают закупить следующую партию.