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Власть
Сюжет: COVID-19

Кыргызстан достиг пика третьей волны COVID-19 — Алымкадыр Бейшеналиев

Кыргызстан достиг пика третьей волны COVID-19. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, он еще три месяца назад предупреждал, что в июле будет третья волна коронавируса.

Чиновник считает, что через две недели эта волна пойдет на спад. Алымкадыр Бейшеналиев призвал кыргызстанцев вакцинироваться и по-прежнему соблюдать все меры личной безопасности — воздержаться от посещения мест массового скопления людей, регулярно и тщательно мыть руки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

«Прибывшая партия вакцин позволяет Минздравсоцразвития обеспечить спрос на вакцинацию на продолжительное время вперед. В этой связи о какой-либо нехватке вакцин речи быть не может. Каждый гражданин должен проявить ответственность перед своим окружением. Я рекомендую пройти вакцинацию», — ранее заявил глава Минздрава.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200797/
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