Глава Минздрава надеется, что вакцина сделает Кыргызстан свободным от COVID-19

Вакцина является одним из самых эффективных способов борьбы с распространением COVID-19 и его последствиями, не связанным с локдауном (всеобщими ограничениями). Это подтверждается мировым опытом и рекомендациями специалистов в области медицины, заявили в Минздраве.

В пресс-центре напомнили, что сегодня специальным бортом из Китая в Бишкек прибыло 1,25 миллиона доз вакцины Vero Cell компании SinoPharm, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Прибывшую вакцину распределят по всем пунктам вакцинации республики с соблюдением всех норм транспортировки и температурного режима.

«Прибывшая партия вакцин позволяет Минздравсоцразвития обеспечить спрос на вакцинацию на продолжительное время вперед. В этой связи о какой-либо нехватке вакцин речи быть не может. Каждый гражданин должен проявить ответственность перед своим окружением. Я рекомендую пройти вакцинацию», — заявил глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Мы ожидаем, что вакцинация поможет нам преодолеть COVID-кризис, переместить все регионы страны в зеленую зону, безопасную, свободную от COVID-19, и вернуться в нашу привычную нормальную жизнь без каких-либо опасений. Алымкадыр Бейшеналиев

В ведомстве отметили, что 1,25 миллиона доз — это все первый компонент, ко времени получения второй дозы чиновники обещают закупить еще столько же. Напомним, вторую дозу получают через 21 день после первой.