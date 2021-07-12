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Власть

Садыр Жапаров учредил должность заместителя председателя Совета безопасности

Садыр Жапаров подписал указ «О некоторых вопросах организации деятельности Совета безопасности Кыргызской Республики».

Как сообщает пресс-служба президента, документ издан в целях повышения эффективности деятельности Совета безопасности КР.

Согласно указу учреждена должность заместителя председателя Совбеза. Постановляется ввести в состав Совета безопасности заместителя главы Совбеза.

Напомним, в начале мая 2021 года Марат Иманкулов указом президента назначен на должность главы Совета безопасности КР. 

Другим указом Садыра Жапарова на должность зампредседателя СБ назначен Таалатбек Масадыков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200784/
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