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Власть

Марат Иманкулов возглавил Совет безопасности Кыргызстана

Марат Иманкулов возглавил Совет безопасности Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Новый глава Совбеза представлен администрации главы государства и секретариату.

24.kg
Фото 24.kg. Новый глава Совбеза КР Марат Иманкулов (слева)

Марату Иманкулову 61 год. Он уроженец Чуйской области. В советское время окончил высшие курсы КГБ в Киеве и Ташкенте. Имеет звание генерал-майора спецслужб. Ранее уже возглавлял Совбез — в 2010 году четыре месяца, затем по новой Конституции этот орган был упразднен.

В 2011 году был кандидатом в президенты страны в качестве самовыдвиженца.

Другим указом президента Рыскелди Мусаев освобожден от должности главы Совбеза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193369/
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