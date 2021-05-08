Марат Иманкулов возглавил Совет безопасности Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Новый глава Совбеза представлен администрации главы государства и секретариату.

Фото 24.kg. Новый глава Совбеза КР Марат Иманкулов (слева)

Марату Иманкулову 61 год. Он уроженец Чуйской области. В советское время окончил высшие курсы КГБ в Киеве и Ташкенте. Имеет звание генерал-майора спецслужб. Ранее уже возглавлял Совбез — в 2010 году четыре месяца, затем по новой Конституции этот орган был упразднен.

В 2011 году был кандидатом в президенты страны в качестве самовыдвиженца.

Другим указом президента Рыскелди Мусаев освобожден от должности главы Совбеза.