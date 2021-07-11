Уточненные данные. На повторных выборах проголосовали 30,5 процента избирателей

По уточненным данным на 20.00 участие в повторных выборах депутатов горкенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке приняли 30,51 процента избирателей. Об этом сообщает Центризбирком.

Отмечается, что на участки пришли 188 тысяч 396 человек.

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При этом самая низкая явка оказалась в Бишкеке. В столице проголосовали 104 тысячи 693 избирателя, или 24,54 процента от всех, включенных в список.

Самой высокой оказалась явка в Токмаке. Там проголосовали 16 тысяч 973 избирателя, или 44,55 процента от общего числа.

Чуть меньше явка в Оше, где в выборах участвовали 66 тысяч 730 человек. Явка составила 43,69 процента.

Напомним, что в повторных выборах депутатов в три городских кенеша участвовали 26 политических партий, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат. По предварительным итогам, в кенеши попадают только 15 партий.