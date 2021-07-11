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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Сколько мандатов достанется партиям-победителям

На 21.00 по предварительным итогам повторных выборов в городские кенеши Бишкека, Оша и Токмака попадают 15 партий, которые получат 121 мандат.

В Бишкеке в горкенеш предварительно попадают шесть партий. Количество мандатов, которые они получат, зависят от набранных голосов:

  • «Эмгек» — 11 мандатов;
  • «Ата Журт Кыргызстан» — 9 мандатов;
  • «Ишеним» — 8 мандатов;
  • «Ынтымак» — 7 мандатов;
  • «Онугуу-Прогресс» — 5 мандатов;
  • «Социал-демократы» — 5 мандатов.

В Оше семипроцентный барьер преодолели четыре партии:

  • «Ата Журт Кыргызстан» — 18 мандатов;
  • «Биздин Кыргызстан» — 15 мандатов;
  • «Улуттар биримдиги» — 7 мандатов;
  • «Бир Бол» — 4 мандата.

В Токмакский кенеш, по предварительным данным, проходят пять партий:

  • «Бирге-Вместе» — 9 мандатов;
  • «Эмгек» — 8 мандатов;
  • «Асыл Мурас-Жаштар» — 5 мандатов;
  • «Патриот Ынтымагы» — 4 мандата;
  • «Эл биримдиги» — 4 мандата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200716/
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