Итоги выборов. Сколько мандатов достанется партиям-победителям

На 21.00 по предварительным итогам повторных выборов в городские кенеши Бишкека, Оша и Токмака попадают 15 партий, которые получат 121 мандат.
В Бишкеке в горкенеш предварительно попадают шесть партий. Количество мандатов, которые они получат, зависят от набранных голосов:
- «Эмгек» — 11 мандатов;
- «Ата Журт Кыргызстан» — 9 мандатов;
- «Ишеним» — 8 мандатов;
- «Ынтымак» — 7 мандатов;
- «Онугуу-Прогресс» — 5 мандатов;
- «Социал-демократы» — 5 мандатов.
В Оше семипроцентный барьер преодолели четыре партии:
- «Ата Журт Кыргызстан» — 18 мандатов;
- «Биздин Кыргызстан» — 15 мандатов;
- «Улуттар биримдиги» — 7 мандатов;
- «Бир Бол» — 4 мандата.
В Токмакский кенеш, по предварительным данным, проходят пять партий:
- «Бирге-Вместе» — 9 мандатов;
- «Эмгек» — 8 мандатов;
- «Асыл Мурас-Жаштар» — 5 мандатов;
- «Патриот Ынтымагы» — 4 мандата;
- «Эл биримдиги» — 4 мандата.