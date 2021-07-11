Итоги выборов. Сколько мандатов достанется партиям-победителям

На 21.00 по предварительным итогам повторных выборов в городские кенеши Бишкека, Оша и Токмака попадают 15 партий, которые получат 121 мандат.

В Бишкеке в горкенеш предварительно попадают шесть партий. Количество мандатов, которые они получат, зависят от набранных голосов:

«Эмгек» — 11 мандатов;

«Ата Журт Кыргызстан» — 9 мандатов;

«Ишеним» — 8 мандатов;

«Ынтымак» — 7 мандатов;

«Онугуу-Прогресс» — 5 мандатов;

«Социал-демократы» — 5 мандатов.

В Оше семипроцентный барьер преодолели четыре партии:

«Ата Журт Кыргызстан» — 18 мандатов;

«Биздин Кыргызстан» — 15 мандатов;

«Улуттар биримдиги» — 7 мандатов;

«Бир Бол» — 4 мандата.

В Токмакский кенеш, по предварительным данным, проходят пять партий: