Декоративная должность. Зачем Кыргызстану госсекретарь: вспоминаем бывших

В новой Конституции вновь прописали должность государственного секретаря.

Президент Садыр Жапаров ранее подписал указ о назначении на эту должность 65-летнего Чолпонбека Абыкеева — известного журналиста и писателя. Он является учредителем, основателем и главным редактором кыргызскоязычной газеты «Аалам».

Должность, упраздненную в 2009-м по распоряжению Курманбека Бакиева (главой государства тогда был он. — Прим.24.kg), реанимировали.

Всего в Кыргызстане с 1996-го по 2009-й сменилось пять госсекретарей.

Чем они запомнились и какие идеологические концепции продвигали, вспоминает 24.kg.

1. Ишенбай Абдуразаков

Фото из интернета. Ишенбай Абдуразаков

Первый госсекретарь, назначенный при президентстве Аскара Акаева (служил в должности с 1996 по 1999 год), имел ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Ишенбай Абдуразаков, занимая эту должность, особо не мелькал в СМИ, если и давал советы руководству страны по определению курса, то свое авторство не афишировал. При нем, кстати, вспомнили о семи заповедях Манаса и определили, что город Ош был заложен 3 тысячи лет назад.

Активность Ишенбай Абдуразаков начал проявлять после отставки.

Выступал на курултаях, баллотировался в 2005 году в Законодательное собрание Жогорку Кенеша. Победил, но итоги голосования были отменены из-за массовых нарушений.

В марте 2009-го, когда между оппозицией и седьмым этажом «Белого дома» начался очередной виток конфронтации, выступил посредником от власти на переговорах с ее оппонентами. В последние годы жизни (Ишенбай Абдуразаков скончался в апреле 2014 года. — Прим.24.kg) издал несколько монографий, охотно давал интервью, участвовал в научно-практических конференциях.

2. Осмонакун Ибраимов

Фото из интернета. Осмонакун Ибраимов

Был госсекретарем в период президентства позднего Акаева — с 1999 по 2005 год. Именно Осмонакуну Ибраимову принадлежит открытие, правда, со ссылкой на китайские источники и хроники путешественников, что кыргызская государственность насчитывает 2 тысячи 200 лет. По его инициативе был учрежден национальный комитет при президенте по организации мероприятий чествования столь масштабного события.

Осмонакун Ибраимов очень любил судиться с журналистами. Он подал миллионный иск на оппозиционную акаевскому режиму газету «МСН» и, естественно, выиграл.

Пытаясь услужить семье Акаева, стал автором крылатого выражения — «зять всего кыргызского народа». Это Осмонакун Ибраимов так отозвался о муже Бермет (старшей дочери Аскара и Майрам Акаевых) — казахстанском олигархе Адиле Тойгонбаеве.

Он автор не менее знаменитой фразы, которую охотно цитировали провластные СМИ.

Когда лидер тогда популярной партии «Ар-Намыс» стал фигурантом сфабрикованного акаевскими приспешниками уголовного дела, Осмонакун Ибраимов заявил, что «Феликс Кулов собственными руками написал эпитафию на своей политической могиле».

После мартовских событий 2005 года в результате которых был свергнут и бежал из страны Акаев, Осмонакун Ибраимов предпочел покинуть большую политику. Его пытались привлечь к уголовной ответственности, подозревали в коррупции и в том, что он спрятал «акаевское золото». Но дело в отношении на тот момент уже бывшего госсекретаря так и не возбудили.

Осмонакун Ибраимов в отличие от большинства приближенных к Акаеву остался в Бишкеке, где и живет по сей день. Пишет иногда статьи для радио «Азаттык». Будучи госсекретарем, он требовал закрыть этот информационный ресурс, называя его «идеологически вредным».

3. Дастан Сарыгулов

Фото из интернета. Дастан Сарыгулов

Получил должность в апреле 2005 года и продержался на ней до 2006-го. Дастан Сарыгулов — личность неоднозначная. Будучи главным идеологом страны, активно выступал за возвращение кыргызов к истокам, которыми считал тенгрианство как одного из представлений о средневековой этнической религии тюрко-монгольских кочевников.

Идея отклика властей не получила. В начале 2006 года Дастана Сарыгулова отправили в отставку.

С тех пор о нем, как политике, практически ничего не было не слышно. В мае 2016 года он вместе с лидерами «Народного парламента» и движения «Эл куну» угодил в СИЗО ГКНБ по обвинению в насильственном захвате власти. Его осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили на свободу в зале суда. В 2018-м этот эпизод с Дастана Сарыгулова был снят. Позже он заявил, что к нему применялись пытки и пригрозил обратиться в Комитет ООН по правам человека.

4. Адахан Мадумаров

Фото из интернета. Адахан Мадумаров

Пост госсекретаря Адахан Мадумаров занимал с 2006 по 2007 год. Будучи главным идеологом страны, обещал развить сферу туризма в Кыргызстане в течение 5-10 лет. Как с тех пор развивается туризм, общеизвестно.

Предлагал изменить государственные гимн и флаг Кыргызской Республики, поясняя, что слова «кыргызы готовы отдать душу своим друзьям» недопустимы.

Адахан Мадумаров полагал, что на государственном флаге некорректно изображен тундук, символизирующий свет и благополучие народа. Под занавес своего пребывания в должности на торжественном мероприятии, посвященном 80-летнему юбилею Министерства юстиции, Адахан Мадумаров заявил, что нашей стране нужна жесткая рука.

«В Кыргызстане должна быть диктатура закона, как в сталинские времена», — заявил главный идеолог страны.

В 2007 году в Оше был застрелен известный журналист Алишер Саипов.

У высокопоставленного чиновника вызвал нескрываемое раздражение широкий общественный резонанс вокруг этой трагедии.

Журналистов убивают и в России, и в Казахстане, и в Узбекистане, но только в Киргизии относятся к этому болезненно. Адахан Мадумаров

Ему же принадлежит ушедшая в народ цитата: «Кыргызстан — дом для кыргызов, остальные — квартиранты».

Адахан Мадумаров в 2010 году создал свою партию «Бутун Кыргызстан». Трижды выставлял ее на выборы в Жогорку Кенеш, и только с третьей попытки в 2020-м политорганизации удалось преодолеть барьер. Однако итоги кампании аннулировали. В 2011-м, 2017-м и в 2021-м баллотировался в президенты. Неизменно приходит к финишу вторым. Результаты гонки он традиционно не признает, своих более удачливых оппонентов не поздравляет, а себя объявляет оппозиционером.

5. Нур уулу Досбол

Фото из интернета. Нур уулу Досбол

Он стал последним госсекретарем (2007-2009 годы). Потом должность упразднили. Нур уулу Досбол считался приближенным Курманбека Бакиева. Хотя в одном из своих интервью, правда, гораздо позже свержения — в 2016 году, экс-госсекретарь сокрушался, что «Бакиеву доверять не стоило, и его советы тот не слушал». Что именно рекомендовал Нур уулу Досбол главе государства и в какой плоскости, бывший высокопоставленный чиновник предпочел промолчать.

В 2008-м, выступая в общеполитической дискуссии на 63-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Нур уулу Досбол поднял тему хвостохранилищ и попросил поддержки.

Во всех своих выступлениях Нур уулу Досбол касался ОТРК. Говорил о необходимости реформировать главный телерупор страны.

После свержения Бакиева Нур уулу Досбол ушел из большой политики. В одном из интервью он рассказал, что вернулся в науку, которой и занимался до 2005 года. Сейчас работает в институте истории Национальной академии наук.

Миссия НЕвыполнима?

Когда президент Садыр Жапаров подписывал редакцию новой Конституции, он рассказал, зачем стране опять понадобился госсекретарь. По словам главы государства,необходимо укреплять традиционные семейные отношения и сохранять ценности. А в условиях глобализации одна из важнейших задач — сохранить свою идентичность. «В этой связи в качестве еще одного важного шага мы включили в Конституцию институт государственного секретаря, который будет заниматься этими вопросами», ‒ пояснил он, отметив, что в функции госсекретаря войдут вопросы идеологии, образования, сотрудничества с гражданским обществом, межнационального и межрелигиозного согласия», — отметил Садыр Жапаров.

Но как показывает практика, госсекретарь в Кыргызстане — фигура, скорее, декоративная, чем политически оправданная. Пример пяти вышеперечисленных — яркое тому подтверждение.

Это самый удобный пост во властной иерархии. Человек, его занимающий, ни за что конкретно не отвечает и никому не подчиняется. Но при этом вхож в самые высокие кабинеты. А полномочия его не простираются дальше разрезания ленточек на торжественных мероприятиях и произнесения скорбных речей на похоронах.