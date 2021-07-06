Декоративная должность. Зачем Кыргызстану госсекретарь: вспоминаем бывших

В новой Конституции вновь прописали должность государственного секретаря.
Президент Садыр Жапаров ранее подписал указ о назначении на эту должность 65-летнего Чолпонбека Абыкеева — известного журналиста и писателя. Он является учредителем, основателем и главным редактором кыргызскоязычной газеты «Аалам».
Должность, упраздненную в 2009-м по распоряжению Курманбека Бакиева (главой государства тогда был он. — Прим.24.kg), реанимировали.
Всего в Кыргызстане с 1996-го по 2009-й сменилось пять госсекретарей.
Чем они запомнились и какие идеологические концепции продвигали, вспоминает 24.kg.
1. Ишенбай Абдуразаков
Первый госсекретарь, назначенный при президентстве Аскара Акаева (служил в должности с 1996 по 1999 год), имел ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Ишенбай Абдуразаков, занимая эту должность, особо не мелькал в СМИ, если и давал советы руководству страны по определению курса, то свое авторство не афишировал. При нем, кстати, вспомнили о семи заповедях Манаса и определили, что город Ош был заложен 3 тысячи лет назад.
Активность Ишенбай Абдуразаков начал проявлять после отставки.
Выступал на курултаях, баллотировался в 2005 году в Законодательное собрание Жогорку Кенеша. Победил, но итоги голосования были отменены из-за массовых нарушений.
В марте 2009-го, когда между оппозицией и седьмым этажом «Белого дома» начался очередной виток конфронтации, выступил посредником от власти на переговорах с ее оппонентами. В последние годы жизни (Ишенбай Абдуразаков скончался в апреле 2014 года. — Прим.24.kg) издал несколько монографий, охотно давал интервью, участвовал в научно-практических конференциях.
2. Осмонакун Ибраимов
Был госсекретарем в период президентства позднего Акаева — с 1999 по 2005 год. Именно Осмонакуну Ибраимову принадлежит открытие, правда, со ссылкой на китайские источники и хроники путешественников, что кыргызская государственность насчитывает 2 тысячи 200 лет. По его инициативе был учрежден национальный комитет при президенте по организации мероприятий чествования столь масштабного события.
Осмонакун Ибраимов очень любил судиться с журналистами. Он подал миллионный иск на оппозиционную акаевскому режиму газету «МСН» и, естественно, выиграл.
Пытаясь услужить семье Акаева, стал автором крылатого выражения — «зять всего кыргызского народа». Это Осмонакун Ибраимов так отозвался о муже Бермет (старшей дочери Аскара и Майрам Акаевых) — казахстанском олигархе Адиле Тойгонбаеве.
Он автор не менее знаменитой фразы, которую охотно цитировали провластные СМИ.
Когда лидер тогда популярной партии «Ар-Намыс» стал фигурантом сфабрикованного акаевскими приспешниками уголовного дела, Осмонакун Ибраимов заявил, что «Феликс Кулов собственными руками написал эпитафию на своей политической могиле».
После мартовских событий 2005 года в результате которых был свергнут и бежал из страны Акаев, Осмонакун Ибраимов предпочел покинуть большую политику. Его пытались привлечь к уголовной ответственности, подозревали в коррупции и в том, что он спрятал «акаевское золото». Но дело в отношении на тот момент уже бывшего госсекретаря так и не возбудили.
Осмонакун Ибраимов в отличие от большинства приближенных к Акаеву остался в Бишкеке, где и живет по сей день. Пишет иногда статьи для радио «Азаттык». Будучи госсекретарем, он требовал закрыть этот информационный ресурс, называя его «идеологически вредным».
3. Дастан Сарыгулов
Получил должность в апреле 2005 года и продержался на ней до 2006-го. Дастан Сарыгулов — личность неоднозначная. Будучи главным идеологом страны, активно выступал за возвращение кыргызов к истокам, которыми считал тенгрианство как одного из представлений о средневековой этнической религии тюрко-монгольских кочевников.
Идея отклика властей не получила. В начале 2006 года Дастана Сарыгулова отправили в отставку.
С тех пор о нем, как политике, практически ничего не было не слышно. В мае 2016 года он вместе с лидерами «Народного парламента» и движения «Эл куну» угодил в СИЗО ГКНБ по обвинению в насильственном захвате власти. Его осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили на свободу в зале суда. В 2018-м этот эпизод с Дастана Сарыгулова был снят. Позже он заявил, что к нему применялись пытки и пригрозил обратиться в Комитет ООН по правам человека.
4. Адахан Мадумаров
Пост госсекретаря Адахан Мадумаров занимал с 2006 по 2007 год. Будучи главным идеологом страны, обещал развить сферу туризма в Кыргызстане в течение 5-10 лет. Как с тех пор развивается туризм, общеизвестно.
Предлагал изменить государственные гимн и флаг Кыргызской Республики, поясняя, что слова «кыргызы готовы отдать душу своим друзьям» недопустимы.
Адахан Мадумаров полагал, что на государственном флаге некорректно изображен тундук, символизирующий свет и благополучие народа. Под занавес своего пребывания в должности на торжественном мероприятии, посвященном 80-летнему юбилею Министерства юстиции, Адахан Мадумаров заявил, что нашей стране нужна жесткая рука.
«В Кыргызстане должна быть диктатура закона, как в сталинские времена», — заявил главный идеолог страны.
В 2007 году в Оше был застрелен известный журналист Алишер Саипов.
У высокопоставленного чиновника вызвал нескрываемое раздражение широкий общественный резонанс вокруг этой трагедии.
Журналистов убивают и в России, и в Казахстане, и в Узбекистане, но только в Киргизии относятся к этому болезненно.Адахан Мадумаров
Ему же принадлежит ушедшая в народ цитата: «Кыргызстан — дом для кыргызов, остальные — квартиранты».
Адахан Мадумаров в 2010 году создал свою партию «Бутун Кыргызстан». Трижды выставлял ее на выборы в Жогорку Кенеш, и только с третьей попытки в 2020-м политорганизации удалось преодолеть барьер. Однако итоги кампании аннулировали. В 2011-м, 2017-м и в 2021-м баллотировался в президенты. Неизменно приходит к финишу вторым. Результаты гонки он традиционно не признает, своих более удачливых оппонентов не поздравляет, а себя объявляет оппозиционером.
5. Нур уулу Досбол
Он стал последним госсекретарем (2007-2009 годы). Потом должность упразднили. Нур уулу Досбол считался приближенным Курманбека Бакиева. Хотя в одном из своих интервью, правда, гораздо позже свержения — в 2016 году, экс-госсекретарь сокрушался, что «Бакиеву доверять не стоило, и его советы тот не слушал». Что именно рекомендовал Нур уулу Досбол главе государства и в какой плоскости, бывший высокопоставленный чиновник предпочел промолчать.
В 2008-м, выступая в общеполитической дискуссии на 63-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, Нур уулу Досбол поднял тему хвостохранилищ и попросил поддержки.
Во всех своих выступлениях Нур уулу Досбол касался ОТРК. Говорил о необходимости реформировать главный телерупор страны.
После свержения Бакиева Нур уулу Досбол ушел из большой политики. В одном из интервью он рассказал, что вернулся в науку, которой и занимался до 2005 года. Сейчас работает в институте истории Национальной академии наук.
Миссия НЕвыполнима?
Когда президент Садыр Жапаров подписывал редакцию новой Конституции, он рассказал, зачем стране опять понадобился госсекретарь. По словам главы государства,необходимо укреплять традиционные семейные отношения и сохранять ценности. А в условиях глобализации одна из важнейших задач — сохранить свою идентичность. «В этой связи в качестве еще одного важного шага мы включили в Конституцию институт государственного секретаря, который будет заниматься этими вопросами», ‒ пояснил он, отметив, что в функции госсекретаря войдут вопросы идеологии, образования, сотрудничества с гражданским обществом, межнационального и межрелигиозного согласия», — отметил Садыр Жапаров.
Но как показывает практика, госсекретарь в Кыргызстане — фигура, скорее, декоративная, чем политически оправданная. Пример пяти вышеперечисленных — яркое тому подтверждение.
Это самый удобный пост во властной иерархии. Человек, его занимающий, ни за что конкретно не отвечает и никому не подчиняется. Но при этом вхож в самые высокие кабинеты. А полномочия его не простираются дальше разрезания ленточек на торжественных мероприятиях и произнесения скорбных речей на похоронах.