О «конвертбаях» и «тендербеках». Садыру Жапарову рассказали, кто мешает бизнесу

У всех чиновников свои компании, участвующие в тендерах. Об этом на встрече с президентом Садыром Жапаровым заявил представитель ОсОО «Россия нефть» Семетей Козуев.

Помимо этого, местные власти торгуются с предпринимателями и просят выделить долю в бизнесе. Семетей Козуев называет таких чиновников «тендербеками» и «конвертбаями».

По словам предпринимателя, их компания на сегодня предоставила 700 рабочих мест. В месяц в бюджет платит 15 миллионов сомов.

«Чтобы построить одну АЗС, мы должны получить разрешительные документы из пяти-шести госорганов. Никто там не говорит: молодец, ты создаешь рабочие места, платишь налоги. Все торгуются и просят долю. Даже если ты соблюдаешь законы, «конвертбаи» говорят: пока не дашь деньги, твои проблемы не решатся. Из-за этого я второй год не могу открыть угольный карьер. Туда я вложил уже $200 тысяч. Строил дорогу, она осталась на полпути. Руководитель Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Оша монополизировал эти участки. Он никак не собирается решать вопрос. Все потому, что я им не отдаю долю. У каждого акима, мэра, губернатора есть своя компания, которая участвует и выигрывает тендеры. Они 7-сомовую ручку указывают как 20 сомов. Соцобъекты, которые они построили, некачественные», — рассказал он.

Выслушав предпринимателя, министр экономики и финансов Акылбек Жапаров поручил соответствующим ведомствам разобраться и при необходимости снять с должности директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности южной столицы.