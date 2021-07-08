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Власть

Кыргызстан сам будет строить дорогу Ходжаи Ало — Ворух

Кыргызстан сам будет строить дорогу Ходжаи Ало — Ворух. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

«Мы решили, что сами будем строить и дорога будет находиться на территории Кыргызстана. Мы настаиваем, что строительство дорог надо провести по всей линии границы, а не только какой-то части», — сказал Камчыбек Ташиев.

Отметим, в начале мая Кыргызстан и Таджикистан договорились о совместном строительства автодороги Ходжаи Ало — Ворух. Местные эксперты и население выступают против него, так как дорога разделит Баткенскую область на две части.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200327/
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