Кыргызстан сам будет строить дорогу Ходжаи Ало — Ворух. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

«Мы решили, что сами будем строить и дорога будет находиться на территории Кыргызстана. Мы настаиваем, что строительство дорог надо провести по всей линии границы, а не только какой-то части», — сказал Камчыбек Ташиев.

Отметим, в начале мая Кыргызстан и Таджикистан договорились о совместном строительства автодороги Ходжаи Ало — Ворух. Местные эксперты и население выступают против него, так как дорога разделит Баткенскую область на две части.