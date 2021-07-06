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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация в Афганистане. Как активность талибов может сказаться на Кыргызстане

из интернета
Фото из интернета. Политолог Семен Уралов

Боевики движения «Талибан» накануне взяли под контроль 13 районов Афганистана. При этом афганских военных вытеснили на территорию Таджикистана.

В ночь на 5 июля боевики радикального движения взяли под полный контроль шесть уездов провинции Бадахшан — Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим, два района провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, один район в Пактии на востоке страны и еще один в южной провинции Кандагар.

В итоге 1 тысяче 37 военнослужащим правительственных войск ИРА пришлось отступить в Таджикистан. По данным ГКНБ РТ, сейчас обстановку на указанных приграничных участках контролируют таджикские пограничники.

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По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов Афганистана.

Российский эксперт по Центральной Азии, шеф-редактор научно-исследовательского центра проблем интеграции стран — участниц Евразийского экономического союза «Союзный нарратив 2050» Семен Уралов рассказал 24.kg, как данная ситуация может сказаться на Кыргызстане.

«На данный момент прямой угрозы для Кыргызстана нет. Потому что в зоне риска находится Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Но в Узбекистане ситуация с вооруженными силами лучше, чем в двух других странах, и участок границы с Афганистаном там небольшой», — сказал Семен Уралов.

По словам эксперта, если рассматривать ситуацию в среднесрочной перспективе, до двух-трех лет, то нужно понять, что регион входит в режим полномасштабной гражданской войны.

Поэтому, как отмечает собеседник, рассматривать талибов как единственный фактор неправильно. Потому что надо вспомнить ситуации 80-х годов, 2000-х, когда началось второе обострение.

«Талибан» — это один из игроков. В дальнейшем активизируются уже и этнические узбекские группировки, проживающие на севере, а также таджики. Афганистан — пустынная страна, где есть несколько дорог, проходящих с севера на юг и запада на восток с ключевыми узлами и городами. Кто их контролирует, тот и контролирует страну. Включение режима полномасштабной гражданской войны приведет к ряду рисков. Они и будут прямо распространяться на Кыргызстан», — говорит Семен Уралов.

Эксперт опасается, что успехи талибов в Афганистане будут идеологически экспортированы на территорию соседних стран.

Гражданский конфликт может привести к войне. Кыргызстан в этом смысле находится в зоне риска.

«Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан — государства с жесткой автократической системой власти, но Кыргызстан является республикой с сильным влиянием парламента и культурой внутриэлитарных разборок. Соблазн привлечь радикальные идеи на свою сторону в использовании борьбы между элитами — самый большой риск. Джина из бутылки выпустить легко, но затолкать обратно очень сложно. Проблемы вызовов уже не решаются вопросом сугубо военной силы», — сказал собеседник агентства.

Перед национальными элитами Кыргызстана встанет острый вопрос, как не допустить экспорта хаоса под видом идей справедливости в прочтении «Талибана».

Семен Уралов

По его мнению, юг Кыргызстана — место достаточно взрывоопасное, основные межнациональные конфликты происходили именно там. На эту почву могут лечь опасные идеи и спровоцировать конфликт не только национальный, но и гражданский.

Ранее сообщалось, что США намерены разместить афганских беженцев на территории стран Центральной Азии. Около 9 тысяч афганских граждан, оказывавших помощь американцам, США намерены временно разместить на территории Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Соответствующий запрос американская администрация направила правительствам вышеуказанных стран.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199974/
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