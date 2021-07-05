Боевики движения «Талибан» взяли под контроль 13 районов Афганистана

Боевики движения «Талибан» за последние 24 часа взяли под контроль 13 районов Афганистана. Об этом сообщают СМИ Пакистана.

При этом афганских военных вытеснили на территорию Таджикистана.

В ночь на 5 июля боевики радикального движения взяли под полный контроль шесть уездов провинции Бадахшан — Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим, два района провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, один район в Пактии на востоке страны и еще один в южной провинции Кандагар.

В итоге 1 тысяче 37 военнослужащим правительственных войск ИРА пришлось отступить в Таджикистан.

По данным ГКНБ РТ, сейчас обстановку на указанных приграничных участках контролируют таджикские пограничники.

Это максимальное количество районов, которое талибам удавалось захватить за такое короткое время.

В частности, талибы установили контроль над девятью районами провинции Бадахшан.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов Афганистана.

Ранее сообщалось, что США намерены разместить афганских беженцев на территории стран Центральной Азии. Около 9 тысяч афганских граждан, оказывавших помощь американцам, США намерены временно разместить на территории Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Соответствующий запрос американская администрация направила правительствам вышеуказанных стран.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. В частности, ранее американские военнослужащие оставили авиабазу Баграм. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.