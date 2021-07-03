США намерены разместить афганских беженцев на территории стран Центральной Азии

Около 9 тысяч афганских граждан, оказывавших помощь американцам, США намерены временно разместить на территории Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Соответствующий запрос американская администрация уже направила правительствам вышеуказанных стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, Белый дом обратился к властям трех среднеазиатских республик для размещения на их территории афганских беженцев. Данная мера необходима для обеспечения безопасности афганцев, сотрудничавших с американцами. В Вашингтоне опасаются, что после вывода американского военного контингента их могут преследовать боевики террористического движения «Талибан».

Bloomberg пишет, что США запросили временного размещения афганцев, но на какое время и куда их потом девать, информации нет.

Как сообщается, в настоящее время главы МИД Узбекистана и Таджикистана находятся в Вашингтоне с визитом, и планируется, что соответствующее соглашение о размещении беженцев будет подписано в ближайшее время.

Кроме того, США намерены добиться от Ташкента и Душанбе разрешения проводить разведку с их территории. Пентагон давит на то, что это будет выгодно и самим республикам, поскольку талибы уже вышли к их границам. Чем закончатся уговоры, пока неизвестно. О том, что США намерены вывезти из Афганистана и разместить в соседних странах несколько тысяч афганцев, стало известно накануне, сразу несколько американских изданий опубликовали данную информацию, ссылаясь на источники в Белом доме.

Информации о том, что официальный Вашингтон обращался с аналогичной просьбой к Кыргызстану, нет.

Военнослужащие США и НАТО покинули авиационную базу в афганском городе Баграм в провинции Парван. Как сообщает AFP со ссылкой на представителя Пентагона, с территории военного объекта были выведены все коалиционные силы. Однако источник агентства не уточнил, когда именно военные покинули базу.

В последнее время поступает информация об активизации талибов внутри Афганистана на фоне ухода иностранных сил с территории государства. Так, в том же высшем совете по национальному примирению республики фиксировали усиление атак со стороны сил «Талибана» в зонах боевых действий. В минобороны страны в конце июня указывали на уничтожение более 150 боевиков в ходе ночных столкновений в 13 провинциях страны.

Ранее сообщалось, что таможенный и торговый переход «Шерхан-Бандар» между Таджикистаном и Афганистаном перешел к талибам. В результате чего некоторые правительственные силы Афганистана сдались им, а другие укрылись в Таджикистане.

«Шерхан-Бандар» является важным торгово-перевалочным пунктом между Таджикистаном и Афганистаном, через который проходит таможенный импорт РТ из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран.

Этот пограничный пост расположен на границе между районом Пяндж Хатлонской области Таджикистана и районом Имам Сахиб провинции Кундуз в Афганистане. Сама провинция Имам Сахиб на днях тоже была захвачена талибами.