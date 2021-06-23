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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Талибы захватили таможенный пункт «Шерхан-Бандар» на границе с Таджикистаном

Таможенный и торговый переход «Шерхан-Бандар» между Таджикистаном и Афганистаном перешел к талибам. Об этом сообщает «Азия-Плюс».

По данным интернет-издания, накануне талибы захватили пункт «Шерхан-Бандар», в результате чего некоторые правительственные силы Афганистана сдались им, а другие укрылись в Таджикистане.

Официальных комментариев таджикской стороны по этому поводу пока не поступало.

«Шерхан-Бандар» является важным торгово-перевалочным пунктом между Таджикистаном и Афганистаном, через который проходит таможенный импорт РТ из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран.

Этот пограничный пост расположен на границе между районом Пяндж Хатлонской области Таджикистана и районом Имам Сахиб провинции Кундуз в Афганистане. Сама провинция Имам Сахиб на днях тоже была захвачена талибами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198606/
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