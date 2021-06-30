Депутат рекомендует запретить партийным агитаторам ходить по домам

Депутат парламента Дастан Бекешев считает, что сейчас уже поздно отменять повторные выборы в трех городах Бишкеке, Оше и Токмаке, назначенные на 11 июля.

Он прокомментировал 24.kg, что кампания входит в завершающую стадию, и сейчас переносить дату голосования чревато — партии с таким решением явно не согласятся. «Конечно, ситуация очень тревожная. Я бы рекомендовал ТИКам обратиться к партиям, чтобы полностью перевели агитацию в режим онлайн или встречались с избирателями исключительно на свежем воздухе, также запретили своим представителям ходить по домам. Это в первую очередь», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Отметим, что за последние сутки выявили 1 тысячу 965 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, в том числе 1 тысячу 490 в Бишкеке.