В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 27 медработников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 8 случаев, в Баткенской области — 5, Джалал-Абадской — 4, Нарынской — 1, Ошской — 1, Чуйской — 7, Таласской — 1.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 6 медработников, из домашней изоляции — 11.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 369, из которых выздоровели 4 тысячи 867 медработников.