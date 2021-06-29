В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 92 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

По его данным, в Бишкеке — 602 , Оше — 60, в Чуйской области — 177, Ошской — 47, Таласской — 15, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 83, Баткенской — 70.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 123 тысячи 38 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,3 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.