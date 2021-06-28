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Власть

Водный вопрос. В Чуйской области выявлены факты перебора лимита

В Чуйской области выявлены многочисленные факты перебора лимита воды. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки первого вице-премьер-министра Айбека Джунушалиева.

По сообщению пресс-службы правительства, вице-премьер вместе со специалистами осмотрел русло Большого Чуйского канала, встретился с жителями Панфиловского, Жайылского и Московского районов Чуйской области.

«В ходе поездки выявлены многочисленные факты перебора лимита воды на отдельных гидропостах, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностными лицами управления водного хозяйства своих функциональных обязанностей. На месте приняты оперативные меры по восстановлению установленного лимита на гидропостах, что позволило довести необходимый объем воды до Панфиловского района Чуйской области», — говорится в сообщении.

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По итогам поездки Министерству сельского, водного хозяйства и развитию регионов поручено рассмотреть ответственность руководителя Чуйского государственного управления водного хозяйства вплоть до освобождения от занимаемой должности и провести ротацию начальников всех районных управлений водного хозяйства Чуйской области.

Из-за засухи воды в реках Чуйской области стало в 2,5 раза меньше нормы. Ранее в Бишкеке к зданию правительства вышли около 300 фермеров Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды. Проблема так и не решена. Позже подобную акцию провели и жители столичных жилмассивов «Киргизия-1» и «Ала-Тоо».
Ссылка: https://24.kg/vlast/199133/
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