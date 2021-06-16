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Общество

В Бишкеке люди готовы перекрыть правительственную трассу, чтобы им дали воду

В Бишкеке около 30 жителей жилмассивов «Ала-Тоо» и «Киргизия-1» вышли на акцию протеста, требуя дать им доступ к поливной воде.

«Мы с начала лета не можем добиться поливной воды. Огороды сохнут. Такая ситуация уже четвертый год. Раньше давали воду на выходные, начиная с апреля. Сейчас уже середина июня, и арыки сухие. Люди доведены до отчаяния настолько, что готовы перекрыть правительственную трассу», — сказали они.

Председатель местного МТУ «Чон-Арык» Нурлан Ачылов, присутствующий на месте, пообещал дать воду на сутки. На этом акция завершилась.

Напомним, ранее в Бишкеке у здания правительства собралось около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197784/
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