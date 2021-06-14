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Общество

Нехватка поливной воды. 300 фермеров вышли на митинг к зданию правительства

В Бишкеке у Дома правительства митингуют фермеры четырех айыл окмоту Чуйской области.

«Мы, жители Жаны-Жерского, Жаны-Пахтинского, Нижнечуйского и Камышановского айыл окмоту, собрались здесь из-за дефицита поливной воды. Вода стала товаром. Творится беспорядок, никакого контроля со стороны властей нет. Это угрожает продовольственной безопасности страны, приведет к отсутствию кормовой базы. Мы слышали, что Кыргызстан заключил межправительственный договор с Казахстаном и Узбекистаном. Воду поменяли на свет. Вода и хлеб важнее или электричество? Без хлеба невозможно обойтись, без света можно же», — рассказал житель Нижне-Чуйского айыл окмоту Уламидин Маматкулов.

Другая участница митинга Гульжамал Абдыкадырова заявляет, что с фермерами никто не считается. «Никто с нами не составляет договор. Никто не берет ответственность. Ни глава Минсельхоза, ни премьер-министр. Если они продали воду, пусть открыто скажут об этом», — сказала женщина.

Участники акции протеста напомнили, что их четыре айыл окмоту обеспечивают продовольственными товарами столицу.

«Если еще 10 дней не будет воды, она уже и не нужна будет. Все крестьяне просто погибнут. Мы потерпим огромные убытки. Кто их будет потом возмещать?» — посетовал другой фермер.

В Минсельхозе нехватку поливной воды в Кыргызстане объясняют раздробленностью фермерских и крестьянских хозяйств, приводящей к отсутствию севооборота (чередования) сельскохозяйственных культур.

«Все каналы были построены в советское время, и их пропускная способность была рассчитана исходя из севооборота сельхозкультур. В основном сеялись зерновые культуры, а выращиваются на тех же полях кукуруза, плодово-ягодные и другие. Выход из этой ситуации — применение водооборота (очередность полива)», — считают в министерстве.

Поэтому по инициативе ведомства во всех областях созданы так называемые штабы, занимающиеся проверкой эффективности водораспределения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197535/
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