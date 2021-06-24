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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Глава Ошской ТИК уволился. Его не устраивают зарплата и условия работы

Глава Ошской ТИК Кушубак Ниязбеков уволился. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, никакой политической подоплеки в увольнении нет.

«Я глава семьи, основной работы нет, а здесь заработная плата — 3,5 тысячи сомов на два месяца. Вычтите налоги и соцотчисления — получится менее 3 тысяч. На такие деньги я не могу содержать семью, поэтому написал заявление об увольнении по собственному желанию», — отметил Кушубак Ниязбеков.

Кроме того, он добавил, что Ошская ТИК занимает всего один кабинет. «В нем работают 12 человек, в нем шесть стульев, два компьютера. Конечно, на время выборов мы еще в мэрии занимаем кабинет. Но это же не решение», — подчеркнул Кушубак Ниязбеков.

Повторные выборы в городские кенешы пройдут в Бишкеке, Оше и Токмаке 11 июля. В южной столице в них участвуют девять партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198788/
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