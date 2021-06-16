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Власть

Опаздывают на работу. Установить шлагбаум у «Белого дома» требует депутат

Сегодня на заседании парламента депутат Мейкинбек Абдалиев попросил рассмотреть вопрос об установке шлагбаума на стоянке Жогорку Кенеша.

По словам нардепа, из-за того, что некуда поставить машину, депутаты опаздывают на сессию.

«Я не стесняюсь пешком ходить до Жогорку Кенеша, но иногда водителя нет. Машину мы не можем поставить, может, шлагбаум установить? Из-за нехватки мест на стоянке на сессию не успеваем приезжать», — сказал Мейкинбек Абдалиев.

Спикер Талант Мамытов поддержал коллегу. По его словам, до этого было дано поручение управделами Жогорку Кенеша.

«Вы правильно подняли вопрос. Я полностью поддерживаю. Мы давали управделами поручение, чтобы все привести в порядок. По шлагбауму я давал мэру поручение. Работе депутатов не должно ничего мешать. Нужно создать соответствующие условия», — сказал Талант Мамытов.

Напомним, забор и шлагбаум у «Белого дома» демонтировали по распоряжению спикера парламента Таланта Мамытова.

«Этот забор нас не защитил. Чем больше будем защищаться, тем больше недовольства у народа. Предлагаю снести забор. У нас не должно быть препятствий с народом», — заявлял в ноябре 2020 года Талант Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197878/
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