В Ленинском и Свердловском районах Бишкека сменились акимы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, уже бывший аким Свердловского района Мурат Осмонов «в целях рационального использования потенциала муниципальных служащих в порядке ротации переведен на должность главы Ленинского района», — отметили в мэрии.

Предыдущий аким Мелис Оскомбаев освобожден от должности на основании личного заявления.

Главой Свердловского района назначен Бахтияр Карамшаков. Ранее занимал должность первого заместителя главы государственной администрации — акима Жайылского района Чуйской области.

Накануне соответствующие распоряжения подписал и. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.