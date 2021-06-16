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Власть

В Ленинском и Свердловском районах Бишкека сменились акимы

В Ленинском и Свердловском районах Бишкека сменились акимы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, уже бывший аким Свердловского района Мурат Осмонов «в целях рационального использования потенциала муниципальных служащих в порядке ротации переведен на должность главы Ленинского района», — отметили в мэрии.

Предыдущий аким Мелис Оскомбаев освобожден от должности на основании личного заявления.

Главой Свердловского района назначен Бахтияр Карамшаков. Ранее занимал должность первого заместителя главы государственной администрации — акима Жайылского района Чуйской области.

Накануне соответствующие распоряжения подписал и. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197861/
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