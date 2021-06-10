Повторные выборы. Число партий, желающих баллотироваться, увеличивается

Еще две партии сдали документы в ТИК Бишкека для участия в повторных выборах. Об этом 24.kg сообщил ее глава Кайрат Маматов.

Партии «Реформа» и «Столица» будут бороться за мандаты. Таким образом, в повторном голосовании, назначенном на 11 июля, пока решили участвовать 15 партий. НДПК отказалась баллотироваться.

Ранее документы сдали «Туран», «Эмгек», Партия зеленых, Партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил», «Биздин эл» («Наш народ»), «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы Кыргызстана», «Замандаш», «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан» и «Улуу-Журт».

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.