Пыль в глаза Садыра Жапарова. Военный городок в Лейлеке не строят

После визита президента строительство военного городка в селе Маргун Лейлекского района полностью остановлено. Видео замороженного проекта опубликовали в социальной сети.

На кадрах видно, что строительные материалы остались на месте, но ни одного рабочего нет. В сюжете также видно, что работы вообще не ведутся по меньшей мере несколько дней.

Отметим, Садыр Жапаров 6 мая посетил Баткенскую область. Он отправился в регион после вооруженного нападения военных Таджикистана на мирных жителей Кыргызстана.

Пресс-служба главы государства опубликовала фото и сообщила, что в ходе визита президент заложил капсулу в фундамент одного из домов будущего военного городка в Лейлекском районе.

Фото пресс-службы президента

24.kg местные жители сообщили, что после отъезда Садыра Жапарова никакие работы на стройке не ведутся.

«В день визита президента привезли чуть-чуть щебня, цемента и строительных инструментов. После все так оставили и никто ничего не привозил. Никакие работы не ведутся. Во время второго визита Садыр Жапаров не заезжал сюда. Как будто все было организовано только ради фотосессии», — рассказали местные жители.