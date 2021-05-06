Президенту показали строящийся военный городок в Лейлекском районе

Президент Садыр Жапаров сегодня заложил капсулу в фундамент одного из домов будущего военного городка в Лейлекском районе Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Здесь же президент встретился с местными жителями, которым рассказал о ходе процесса делимитации и демаркации государственной границы. Садыр Жапаров подчеркнул, что вопросы границ являются одними из наиболее приоритетных в его деятельности, потому как безопасность государства начинается с внешних рубежей.

Президент рассказал о мерах по поддержке пострадавших, отметил, что семьям погибших будут выплачены компенсации по 1 миллиону сомов, получившим ранения — от 50 до 100 тысяч сомов, а все разрушенные дома будут безвозмездно восстановлены.

Всем задействованным государственным структурам и органам местного самоуправления даются своевременные поручения, а координацию их деятельности контролирует лично сам президент.

Местные жители в свою очередь поблагодарили всех неравнодушных кыргызстанцев, которые до сих пор продолжают оказывать помощь Баткенской области.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.