Бывший адвокат Садыра Жапарова стал судьей Верховного суда

Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру бывшего адвоката Садыра Жапарова Замирбека Базарбаева на пост судьи Верховного суда. Решение принято сегодня на заседании.

Замирбек Базарбаев, отвечая на вопрос депутата Дастана Бекешева, отметил, что у него есть дом, земельный участок и машина.

«Вы были адвокатом Садыра Жапарова, работали в аппарате президента. В Верховном суде вы должны принимать решения, не оглядываясь на администрацию главы государства», — заметил Дастан Бекешев.

Замирбека Базарбаева поддержали 94 нардепа, 6 проголосовали против.

В декабре 2020 года Замирбек Базарбаев был назначен на должность заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента.

Парламент также поддержал кандидатуру Нурлана Мусаева на пост судьи Верховного суда. За него проголосовали 96 депутатов.

Судьи принесли присягу и приступили к своим обязанностям.